В Липецке предъявили обвинение мужчине, распылившему в полицейских баллончик с газом

ТАСС, 29 января. Следователи предъявили 25-летнему мужчине обвинение в том, что он во время несанкционированной акции в Липецке 23 января распылил газовый баллончик в двух полицейских. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба следственного управления СК по Липецкой области.

"В рамках расследования уголовного дела в отношении 25-летнего участника несанкционированной акции предъявлено обвинение в двух эпизодах преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)", - говорится в сообщении пресс-службы.

По ее данным, 23 января мужчина участвовал в несанкционированном мероприятии в Липецке на Соборной площади, где применил газовый баллончик в отношении двух сотрудников полиции, после чего пытался убежать, но был задержан.

Как уточняется в сообщении, мужчина признал вину и извинился перед сотрудниками полиции. Ранее ему была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.