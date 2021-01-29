В Севастополе откроют сад памяти, посвященный Василию Лановому

СЕВАСТОПОЛЬ, 29 января. /ТАСС/. Сад памяти, который будет посвящен Василию Лановому, заложат в городе-герое Севастополе в 2021 году. Об этом ТАСС сообщили в оргкомитете международной акции "Сад памяти".

Народный артист СССР Василий Лановой, который в начале января был госпитализирован с коронавирусом, умер в возрасте 87 лет.

" В 2021 году в рамках международной акции первый Сад памяти в Севастополе будет разбит в честь Василия Ланового. Решение принял оргкомитет, подчеркивая, что для многих Василий Лановой останется в памяти как "народный офицер", человек воли, долга, нерушимых ценностей и традиций страны", - говорится в сообщении.

В Год памяти и славы Василий Лановой стал главным амбассадором международной акции "Сад памяти". Вместе с волонтерами он участвовал в памятных высадках деревьев, в том числе на старте акции в Крыму и в День памяти и скорби на Поклонной горе в Москве. Кроме того, Лановой был одним из основателей патриотической акции "Бессмертный полк" и председателем попечительского совета акции.

Международная акция "Сад памяти" - инициатива по высадке 27 млн деревьев в память погибших в годы Великой Отечественной войны. Организаторами акции выступает Всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы" и Фонд памяти полководцев Победы при поддержке Фонда президентских грантов. Присоединились к акции и Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Федеральное агентство лесного хозяйства, одна из задач которых по нацпроекту "Экология" - сохранение зеленого фонда страны.