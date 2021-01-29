Содержание домов и качество "коммуналки" возглавили рейтинг проблем ЖКХ в России

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Неудовлетворительное состояние, содержание и ремонт многоквартирных домов (МКД), качество и начисление коммунальных услуг больше всего беспокоят россиян в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) по итогам IV квартала 2020 года. Это следует из рейтинга некоммерческого партнерства "ЖКХ Контроль", опубликованного в пятницу на сайте организации.

Согласно рейтингу, неудовлетворительное состояние, содержание и ремонт МКД волнует 15,7% обратившихся (1 тыс. 209 обращений). На втором месте - обращения по качеству коммунальных услуг - 13,4% (1 тыс. 36 обращений), на третьем - обращения по начислению платы за ЖКУ - 13,1% (1 тыс. 12). Также в пятерку волнующих тем вошли управление домами и капитальный ремонт - 11,8% и 8,8% обращений соответственно. Всего на горячие линии региональных центров общественного контроля в сфере ЖКХ и в приемную Национального центра "ЖКХ Контроль" в течение четвертого квартала 2020 года поступило более 7,7 тыс. обращений.

Число обращений из-за качества коммунальных услуг в четвертом квартале резко выросло, однако ситуация была традиционной, прокомментировала исполнительный директор некоммерческого партнерства "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева. "Ежегодно с началом холодов граждане сталкиваются с проблемами запуска тепла и холодных батарей. Нынешняя морозная зима ярко продемонстрировала, что проблем, связанных с состоянием коммунальной инфраструктуры и инженерных коммуникаций домов, мягко говоря, меньше не стало. При этом уже много лет все говорят о том, что необходимо срочно вкладываться в их модернизацию, иначе коммунальные катастрофы будут происходить все чаще", - приводит ее слова пресс-служба.

Ранее в пресс-службе Минстроя РФ ТАСС сообщали, что более 27 тыс. происшествий, включая более 5,5 тыс. аварий и почти 22 тыс. инцидентов, произошло на объектах жилищно-коммунального хозяйства в России с начала осени 2020 года, когда была запущена единая система мониторинга и контроля устранения аварий на объектах ЖКХ.

С 1 сентября 2020 года во всех регионах России заработала единая система мониторинга инцидентов и контроля устранения аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Она позволяет аккумулировать оперативные и достоверные данные о происшествиях, а также устанавливать четкий порядок контроля за устранением неполадок. Платформа предусматривает информационный обмен с системами МЧС и Минэнерго России.