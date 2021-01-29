В административном центре Хайнаня введут в эксплуатацию мобильную ПЦР-лабораторию

ХАЙКОУ, 29 января. /ТАСС/. Власти города Хайкоу, административного центра южной китайской провинции Хайнань, распорядились создать новую мобильную лабораторию для проведения ПЦР-тестов на коронавирус. Как сообщил информационный портал "Чжунго синьвэнь", монтажные работы уже подходят к концу и лаборатория начнет функционировать в ближайшем времени.

Внутри лаборатория разделена на зоны подготовки реагентов и образцов, амплификационного анализа и дезинфекции под высоким давлением. После введения в эксплуатацию ее персонал сможет выполнять около 6 тыс. ПЦР-тестов в день, при проверке методом составных проб ежедневно можно проверять порядка 60 тыс. человек. Результаты исследования обрабатывают в течение шести часов и предоставляют в день взятия образца.

Новая мобильная лаборатория будет объединена с модулем для проведения геномного секвенирования. Таким образом, в случае выявления положительного результата в мобильной ПЦР-лаборатории, геномная последовательность вируса будет детально проанализирована и классифицирована.

Дополнительные лабораторные мощности появятся в Хайкоу на фоне массовых поездок жителей КНР в преддверии китайского Нового года (Чуньцзе, Праздник весны), который состоится 12 февраля. В это время в Китае наблюдается внутренняя миграция населения: жители КНР отправляются на малую родину, навещают родных и близких, после чего возвращаются на место работы или учебы. Это потенциально опасное время для распространения инфекционных заболеваний.

С момента вспышки коронавируса в Китае в конце 2019 года на Хайнане зафиксировали лишь 171 случай заражения, врачи вылечили 165 пациентов, шесть человек умерли от последствий инфицирования. На данный момент в провинции нет больных COVID-19.