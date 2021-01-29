Конкурсы на советников директора школы могут провести по всей России в 2022 году

ЯЛТА, 29 января. /ТАСС/. Конкурс "Навигаторы детства", который направлен на отбор кандидатов на должность советника директора школы по воспитанию и работе с детскими объединениями, планируется провести в 2022 году во всех регионах России. Об этом сообщил в пятницу министр просвещения России Сергей Кравцов на пленарной сессии образовательной программы для наставников победителей "Большой перемены".

Минпросвещения и Российское движение школьников 22 января запустили конкурс "Навигаторы детства", который направлен на отбор кандидатов на эти должности. В этом году он проводится в Брянской, Вологодской, Калининградской, Нижегородской, Тюменской, Омской, Сахалинской, Челябинской областях, городе Севастополь и в Ставропольском крае.

"У нас есть план по всем регионам уже [конкурс "Навигаторы детства"] со следующего года ввести. Поэтому в тех регионах, где конкурс стартовал, пожалуйста, участвуйте. Мы будем рассматривать, как один из важнейших критериев, наставников "Большой перемены", - сказал Кравцов.

Он уточнил, что в 10 регионах, где введены ставки, дополнительная ежемесячная надбавка советника директора школы может составить 15 тыс. рублей.

Конкурс "Навигаторы детства" призван сформировать для школ кадровый резерв педагогов системы воспитания. Принять участие в проекте может каждый, кто уже имеет педагогический опыт, ограничений по возрасту и стажу работы не будет. Новые вакантные должности будут официально введены в штатное расписание школ в десяти регионах России с 1 марта 2021 года.