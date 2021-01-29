Мишустин пообещал помочь Карелии с покупкой операционных комплексов для детской больницы

ПЕТРОЗАВОДСК, 29 января. /ТАСС/. Республика Карелия получит средства из резервного фонда правительства на закупку двух современных операционных комплексов для детской республиканской больницы. Об этом заявил в пятницу премьер-министр Михаил Мишустин во время беседы с медперсоналом больницы скорой медицинской помощи Петрозаводска, которую он осмотрел во время рабочей поездки в Карелию.

Одна из участниц встречи отметила, что сейчас в регионе есть проблемы с оказанием медицинской помощи детям, и обратилась к премьеру с просьбой помочь в приобретении высокотехнологичных операционных комплексов для детской республиканской больницы. "А какое оборудование нужно?" - поинтересовался Мишустин. В ответ ему рассказали, что детской больнице требуются два современных комплекса для выполнения операций высокого уровня сложности, своевременного оказания помощи и онлайн-консультаций с федеральными медицинскими центрами. Всего на это потребуется 200 млн рублей.

"Антон Германович [Силуанов], я думаю, в резервном фонде найдется 200 млн рублей, - сказал глава российского кабмина, заметив, что помощь детям нужно оказывать в первую очередь. - Это важно, чтобы вы на правильном пути были и чтобы все потребности, которые есть по всем стандартам медицинского обслуживания для населения, были реализованы. И очень надеюсь на то, что мы это сделаем быстро".