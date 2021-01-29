Минпросвещения не намерено переносить начало учебного года из-за выборов в Госдуму

ЯЛТА, 29 января. /ТАСС/. Министерство просвещения РФ не планирует переносить начало учебного года в школах, несмотря на организацию в учебных заведениях участков для голосования на сентябрьских выборах. Об этом заявил ТАСС в пятницу министр просвещения Сергей Кравцов.

В 2021 году в единый день голосования 19 сентября пройдут выборы разных уровней, в том числе выборы депутатов Госдумы

"Не планируем [переносить начало обучения], начало учебного года - традиционно <...> 1 сентября", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

В октябре на встрече с лидерами фракций Госдумы президент РФ Владимир Путин назвал проведение выборов в сентябре наиболее удобным вариантом для людей. Оптимальным этот срок проведения голосования считает и "Единая Россия", в то время как парламентская оппозиция предлагала перенести его на весну или более позднюю осень.

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова также неоднократно говорила о закономерности возникновения обсуждения этой темы в связи с появлением в законодательстве возможности проведения многодневного голосования. Она предполагала, что проведение выборов в течение нескольких дней в будущем потребует либо переноса единого дня голосования, либо решения вопроса с разведением выборов и учебного процесса, поскольку почти половина избирательных участков в РФ расположены в зданиях школ.