Мишустин поручил Мурашко проследить за переоснащением больницы скорой помощи Петрозаводска

ПЕТРОЗАВОДСК, 29 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил главе Минздрава Михаилу Мурашко проконтролировать вопрос обновления и оснащения современным оборудованием больницы скорой медицинской помощи в Петрозаводске.

Глава правительства посетил медучреждение во время рабочей поездки в Карелию в пятницу, осмотрел действующее хирургическое отделение, палату кратковременного пребывания, кабинеты УЗИ и эндоскопии, которые должны будут в будущем переехать в новое здание. Премьер поинтересовался у сотрудниц эндоскопического отделения, как им работается в больнице, и пообещал, что после ввода нового корпуса все будет "по-новому", потому что "для этого есть все возможности".

"Я надеюсь, что Михаил Альбертович [Мурашко] будет курировать лично все необходимые мероприятия и меры для того, чтобы вы не просто в новое помещение переехали, чтобы все самые современные средства, необходимые для эндоУЗИ и всех остальных профилактические мер, были у вас в арсенале", - сказал Мишустин.

Главврач больницы Наталья Алонцева рассказала главе правительства, что обычно через больницу проходят 48 тыс. пациентов в год, но в пандемию это количество снизилось до 40-42 тыс. В частности, снизилось количество терапевтических больных и пациентов с ожогами. "Потому что меньше люди стали с огнем играть", - заметил на это Мишустин.

В кабинете УЗИ главврач пожаловалась премьеру на острую нехватку площадей. "Да не в площади дело даже. Конечно, не хватает. Просто грустно, что стены обшарпанные, прости господи", - отреагировал Мишустин на плачевное состояние кабинета.

Больница скорой медицинской помощи Петрозаводска создана 21 января 1785 и является одной из старейших медицинских организаций в России. В структуре больницы функционируют кардиологическое, неврологическое, травматологическое, нейрохирургическое, терапевтические, хирургические отделения, отдел для оказания круглосуточной амбулаторной травматологической помощи, станция скорой и неотложной медицинской помощи. В рамках федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2021 года" продолжается реконструкция здания стационара, на первом этапе ведется пристройка приемного отделения. Строительная готовность объекта по итогам 2020 года составляет 88%.