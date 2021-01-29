В Ботсване зафиксировали новую массовую гибель слонов

ПРЕТОРИЯ, 29 января. /ТАСС/. Власти Ботсваны приступили к расследованию причин неожиданной смерти 11 слонов в одном из заповедников страны. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на министерство охраны окружающей среды, природных ресурсов и туризма Ботсваны.

"На место гибели слонов в заповедник Мореми направлена группа специалистов, - заявил представитель ведомства. - Они возьмут пробы тканей животных для дальнейшего исследования".

Шесть месяцев назад 330 слонов умерли в Ботсване в заповеднике в северной части дельты реки Окванго. Мореми находится в 100 километрах к западу от этого района.

Как установила правительственная комиссия Ботсваны, начавшаяся в районе Окванго в минувшем апреле гибель слонов была вызвана цианобактериями (сине-зелеными водорослями), которые находились в водных источниках. Через воду они попадали в организм животных, вызывая интоксикацию и смерть.

На текущий день в Ботсване в условиях дикой природы обитает наибольшее число слонов среди всех стран Африки - 130 тыс. На всем африканском континенте сейчас насчитывается 350 тыс. слонов.