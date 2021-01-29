Поправки в правила заселения детей в гостиницы могут внести в кабмин весной

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Ростуризм рассчитывает, что проект изменений в правила предоставления гостиничных услуг в части заселения в отели несовершеннолетних будет внесен в правительство РФ весной. Об этом сообщила начальник правового управления Ростуризма Наталья Смирнова на совещании по соответствующему вопросу в Совете Федерации.

"С учетом начавшейся волны обращений мы подготовили уже несколько вариантов возможных проектов изменений в правила. <…> Надеемся, что к середине апреля мы сможем доложить о том, что мы соответствующий проект постановления правительства внесем в правительство", - сказала она.

Российские гостиницы с 1 января начали работать по обновленным правилам, больше всего изменился процесс заселения в отели несовершеннолетних. Так, если гость не достиг 14-летнего возраста и путешествует без родителей или опекунов, сопровождающее лицо должно предоставить при заселении в коллективное средство размещения нотариально заверенное согласие одного из законных представителей ребенка. По достижении 14-летнего возраста возможно заселение в отель без сопровождающего лица, однако на ресепшен также необходимо предъявить заверенное согласие законных представителей.

Представители туристической отрасли считают требование о нотариальном согласии избыточным и прогнозируют рост цен на отдых, поэтому просят скорректировать правила.

"Самое простое - это просто убрать слово "нотариальный" и заменить на письменное согласие родителя или иного законного представителя. К сожалению, самое простое, очевидное решение, которое, как нам казалось, решило бы проблему, пока не нашло понимания у представителей экспертного делового сообщества. Поэтому нами было принято решение о создании рабочей группы по совершенствованию гостиничного законодательства", - отметила руководитель правового управления Ростуризма.

По словам Смирновой, при этом Ростуризм исходит из того, что правила заселения несовершеннолетних в гостиницы необходимо менять как для организованных групп туристов, так и для самостоятельных.