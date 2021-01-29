"Бессмертный полк России" запустит в соцсетях акцию #нашЛановой в память об актере

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Общероссийское общественное движение "Бессмертный полк России" запустит акцию воспоминаний о народном артисте СССР Василии Лановом с хэштегом #нашЛановой. Лучшие сообщения будут размещены на ресурсах движения, сообщили ТАСС в пятницу в его пресс-службе.

"Бессмертный полк России запускает акцию воспоминаний о Народном артисте СССР, Герое Труда Российской Федерации, сопредседателе Центрального штаба Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Василии Лановом. <...> Предлагаем вместе вспомнить Василия Семеновича: на своих страницах каждый может рассказать о том, каким он был лично для него. Ставьте хэштег #нашЛановой, чтобы мы могли разместить ваши самые яркие воспоминания на наших ресурсах", - говорится в сообщении.

Василий Лановой был в начале января был госпитализирован с коронавирусом. Он умер 28 января на 88-м году жизни.