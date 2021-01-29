Длительность светового дня в Москве в феврале увеличится почти на два часа

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Продолжительность светового дня в Москве в течение февраля будет быстро увеличиваться и составит более 10,5 часов к концу месяца. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе Московского планетария.

"В феврале продолжительность дня быстро увеличивается, достигая к концу месяца 10 часов 38 минут на широте Москвы. Для сравнения, продолжительность дня на 1 февраля составляет 8 часов 42 минуты. При этом полуденная высота Солнца за месяц на этой широте увеличится с 17 до 26 градусов", - сказали ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

Световой день в Северном полушарии начинает убывать 21 июня, в день летнего солнцестояния. С 17 часов в июне к 22 сентября его продолжительность сокращается до 12 часов. В этот осенний день, называемый днем осеннего равноденствия, в нашем полушарии наступает астрономическая осень - день постепенно становится короче ночи.

Ко дню зимнего солнцестояния, 21 декабря, световой день в Москве и средних широтах сокращается до минимальных семи часов, после чего его продолжительность снова начинает расти. Равным соотношение времени дня и ночи станет в день весеннего равноденствия, который ожидается 20 марта.