Во Владимирской области отменили QR-коды

ВЛАДИМИР, 29 января. /ТАСС/. Ограничения на работу общепитов в ночное время, проведение дискотек, а также использование QR-кодов в кафе и ресторанах Владимирской области снимаются с 30 января. Об этом сообщил в соцсетях глава региона Владимир Сипягин.

"С завтрашнего дня мной снят ряд ограничений в работе общепита, торговых и детских развлекательных центров. Предприятиям общественного питания вновь будет разрешено работать в ночное время, проводить дискотеки, танцевальные программы, конкурсы и караоке. Электронная регистрация посетителей посредством QR-кодов отменяется", - написал губернатор.

При этом к ресторанам сохраняется жесткое требование о соблюдении мер дезинфекции и контроля температуры посетителей. На фудкортах и кафе, расположенных на территории торгово-развлекательных центров, сохранится ограничение о допуске не более 50% посетителей от максимальной вместимости.

"Детским развлекательным центрам и игровым комнатам, в том числе расположенным в торговых и торгово-развлекательных центрах и комплексах, будет разрешено предоставлять весь спектр оказываемых ими услуг при обязательном условии одновременного присутствия на их территории не более 50 % посетителей от максимально возможного.

Кроме того, снимается запрет детям до 16 лет находиться в торговых и торгово-развлекательных центрах и комплексах без сопровождения родителей или иных законных представителей", - добавил глава региона.

До снятия ограничений оказание услуг общественного питания в регионе было запрещено с 1:00 до 6:00. В октябре 2020 года власти приостановили работу детских развлекательных центров.

По данным оперативного штаба региона на 29 января во Владимирской области зарегистрирован 23 191 случай заболевания коронавирусом, вылечились 20 376 пациентов, 669 человек умерли. За сутки коронавирус выявлен у 149 жителей.