Ситуация с коронавирусом улучшается в большинстве стран ближнего зарубежья

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Начало нового года ознаменовалось в большинстве стран ближнего зарубежья снижением суточного прироста заражений коронавирусом, в Таджикистане в январе и вовсе не зафиксировано новых случаев. Между тем, на Украине и в Казахстане этот индекс растет, власти призывают граждан серьезнее относиться к введенным противоэпидемическим мерам, чтобы не пришлось вводить новые.

Где ситуация улучшается:

В Таджикистане с 30 декабря 2020 года не было зафиксировано ни одного положительного теста на коронавирус;

В Молдавии среднее число новых случаев сократилось втрое по сравнению с декабрем, когда был достигнут пик суточного прироста;

В Грузии средние показатели за январь в несколько раз меньше аналогичных за декабрь, власти приняли решение с 1 февраля восстановить регулярное авиасообщение с внешним миром, прерванное с марта 2020 года, и снять ряд ограничений внутри страны;

В Азербайджане среднесуточный прирост заразившихся сократился впятеро, с 18 января началось поэтапное смягчение карантинного режима;

В Армении ежедневный прирост не превышает 200 человек (пик был достигнут осенью, когда этот показатель достигал 2 тыс.), эксперты говорят о преодолении страной второй волны пандемии;

В Киргизии в январе фиксируется от 80 до 150 новых случаев в сутки - примерно вдвое меньше по сравнению с декабрем;

В Узбекистане показатели суточного прироста сократились в полтора-два раза по сравнению с концом прошлого года;

Где ситуация не улучшилась: