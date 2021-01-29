Госсовет может рассмотреть вопрос о доступе учителей к информации о здоровье школьников

ЯЛТА, 29 января. /ТАСС/. Государственный совет России весной может рассмотреть вопрос о предоставлении учителям школ информации о здоровье учеников, который стал актуален в период пандемии нового коронавируса, сообщил в пятницу в ходе пленарной сессии с наставниками победителей "Большой перемены" министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"В рамках подготовки к Госсовету этот вопрос тоже будем рассматривать", - сказал он, отвечая на вопрос участницы сессии, можно ли законодательно поспособствовать информированности учителей о здоровье ребенка.

В частности, учителям могут предоставить доступ к информации прививках, о сделанных в период пандемии нового коронавируса, уточнил губернатор Кировской области Игорь Васильев, возглавляющий комиссию "Образование" в Госсовете.

"Вопрос такой есть. <...> Мы же понимаем, что у каждого человека на сегодняшний день есть карта медицинская. Все они электронные. В этой карте есть лист прививок. Нужно подумать, как эту информацию в очень аккуратной форме донести до тех, кто работает с детьми. Не сделать достоянием обсуждения", - сказал Васильев

Он добавил, что "вопрос правильно поставлен, потому что, к сожалению, здоровье в общей массе не улучшается".

Ранее в пятницу Васильев выразил надежду, что заседание Госсовета по вопросам образования состоится весной.