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Пандемия COVID-19

Ученый считает, что число мутаций коронавируса будет расти по мере вакцинации населения

По словам главы берлинского Института вирусологии им. Роберта Коха Лотара Вилера, важно целенаправленно делать тесты для выявления новых вариаций коронавируса

БЕРЛИН, 29 января. /ТАСС/. Число мутаций коронавируса SARS-CoV-2 будет возрастать по мере вакцинации населения, и важно целенаправленно делать тесты для выявления новых штаммов. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции в Берлине глава берлинского Института вирусологии им. Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ) Лотар Вилер.

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"Чем больше прививок мы будем делать, тем больше у нас будет мутаций", - сказал он. Важно, по словам Вилера, целенаправленно делать тесты для выявления новых вариаций коронавируса.

Всего в мире, по оценке специалистов берлинской клиники Charite, выявлено более 12 тыс. мутаций коронавируса. Наибольшее беспокойство у экспертов пока вызывает "британский" штамм из-за его высокой заразности.

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