Ученый считает, что число мутаций коронавируса будет расти по мере вакцинации населения

БЕРЛИН, 29 января. /ТАСС/. Число мутаций коронавируса SARS-CoV-2 будет возрастать по мере вакцинации населения, и важно целенаправленно делать тесты для выявления новых штаммов. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции в Берлине глава берлинского Института вирусологии им. Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ) Лотар Вилер.

"Чем больше прививок мы будем делать, тем больше у нас будет мутаций", - сказал он. Важно, по словам Вилера, целенаправленно делать тесты для выявления новых вариаций коронавируса.

Всего в мире, по оценке специалистов берлинской клиники Charite, выявлено более 12 тыс. мутаций коронавируса. Наибольшее беспокойство у экспертов пока вызывает "британский" штамм из-за его высокой заразности.