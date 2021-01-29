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Программы по привлечению врачей в ЯНАО помогли решить проблему дефицита кадров в регионе

В 2021 году в регионе ожидают еще 39 специалистов

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Программы по привлечению медицинских кадров в Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) позволили решить проблему дефицита кадров в регионе. В этом году на Ямале ожидают еще 39 специалистов, сообщила пресс-служба департамента здравоохранения ЯНАО в пятницу.

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов подчеркивал, что для региона привлечение квалифицированных кадров в медицину - одна из важнейших задач. С начала 2020 года им было принято решение об изменении системы накопления северной надбавки к зарплате. Специалисты бюджетной сферы, в том числе медперсонал, теперь получают максимальные 80% с первого дня работы в округе.

"В 2021 году запланировано принять еще 39 специалистов. На сегодняшний день на Ямале острого дефицита медицинских кадров нет. Этому способствовал комплекс мер, принятых губернатором Ямала Дмитрием Артюховым, в частности, изменения в системе накопления северной надбавки к зарплате. Сегодня медработники получают максимальные 80% с первого дня работы в округе. Повышение заработной платы и улучшение условий труда молодых врачей помогает решить проблему кадрового дефицита в округе и привлекает в медучреждения талантливых специалистов", - приводит пресс-служба слова директора департамента здравоохранения Сергея Новикова.

Как уточнили ТАСС в департаменте, на сегодняшний день регион нуждается в таких специалистах, как кардиологи, офтальмологи, онкологи, педиатры, психиатры и инфекционисты. Помимо федеральных программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер", по которым выплаты врачам с 2020 года составляют 2 млн и 1 млн рублей соответственно, в регионе действует проект "Врачи, нужные Ямалу".

"Проект оказался очень привлекательным для докторов с узкими специализациями. 42 доктора прибыли на Ямал именно по этой программе. Доктора востребованных специальностей получают выплату 1 млн рублей при переезде для работы в ЯНАО. Одним из условий региональной программы является отработка в больницах округа не менее лети лет. При этом в отличие от федеральных программ, направленных на искоренение дефицита кадров в сельской местности, региональная действует и в городах округа", - пояснили в департаменте здравоохранения.

Всего в течение 2020 года на Ямал прибыли 236 врачей. С января к оказанию медицинской помощи приступили врачи общей практики, педиатры, хирурги, невролог, инфекционист, фтизиатр, психиатр, эндокринолог, стоматолог, гематолог, врач ультразвуковой диагностики.

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