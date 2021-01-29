Производитель "Спутника V" в Индии запросит разрешение на экстренное использование вакцины

НЬЮ-ДЕЛИ, 29 января. /ТАСС/. Индийская фармацевтическая компания Dr. Reddy's Laboratories, которая проводит в Индии совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) третью фазу клинических испытаний вакцины "Спутник V", намерена обратиться в феврале с запросом на экстренное использование препарата. Об этом сообщил в пятницу журналистам представитель руководства компании Дипак Сапра.

Что известно о российских вакцинах от коронавируса

"Третья фаза [испытаний] в настоящее время продолжается. Мы вводим дозы пациентам и рассчитываем завершить инъекции в рамках третьей фазы к февралю. После этого мы планируем обобщить данные и представить их на рассмотрение DCGI [Drugs Controller General of India, Генеральный контролер лекарственных средств Индии] для разрешения на экстренное использование [вакцины]", - цитирует Дипака Сапру информационное агентство ПТИ.

"Мы считаем, что сможем начать экстренное применение вакцины в марте 2021 года", - добавил Сапра.

Ранее в понедельник посол Индии в Москве Бала Венкатеш Варма сообщил в интервью ТАСС, что вакцину от коронавируса "Спутник V" зарегистрируют в Индии в течение двух недель.

Россия первой в мире 11 августа 2020 года зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". Препарат разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. "Спутник V" является векторной вакциной на основе аденовируса человека.

В ходе общенациональной программы вакцинации от коронавирусной инфекции, начавшейся в Индии 16 января, на утро четверга прививку сделали 2 355 979 человек. На первом этапе прививаются медицинские работники. Индия планирует привить порядка 300 млн человек к июлю текущего года. Вакцинация проводится на добровольной основе. Пока прививки в Индии делаются двумя вакцинами: это препарат Covishield, разработанный британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, а также вакцина Covaxin от индийской компании Bharat Biotech. Обе вакцины выпускаются на территории Индии.