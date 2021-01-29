Доклинические испытания вакцины от коронавируса в виде йогурта завершат в 2021 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 января. /ТАСС/. Доклинические испытания отечественной вакцины от новой коронавирусной инфекции в виде кисломолочного продукта, которую разрабатывают на базе научного центра мирового уровня "Центр персонализированной медицины" в Санкт-Петербурге, планируется завершить в течение этого года. Об этом в пятницу в эфире телеканала "Россия-24" сообщил директор Института экспериментальной медицины (ИЭМ) Александр Дмитриев.

В работе НЦМУ "Центр персонализированной медицины" в Санкт-Петербурге, созданного в 2020 году, участвуют Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова Минздрава РФ и Институт экспериментальной медицины Министерства науки и высшего образования.

"Сейчас стадия у нас проходит доклинических исследований, мы готовы в этом году доклинические исследования завершить", - рассказал Дмитриев. Он добавил, что на проведение клинических исследований ученым потребуется дополнительное финансирование.

Ранее вице-президент РАН Владимир Чехонин сообщал, что ученые ИЭМ ведут разработку вакцины от коронавируса, которая может вводиться в организм в виде кисломолочного продукта. Она относится к типу мукозальных вакцин, вводящихся в организм через рот, в виде аэрозолей или инстилляций. Как правило, антигены в таких препаратах заключены в микрокапсулы, что защищает их от пищеварительных ферментов.

"Это кисломолочный продукт, обычный пробиотический микроорганизм, штамм пробиотика, с которым мы работаем лет 20 или даже больше, имеем отлаженные технологии, которые позволяют клонировать фрагменты генов патогенных микроорганизмов - это могут быть бактерии или вирус - и получать полезный штамм, который в простонародье называют кефиром или йогуртом, закваской", - пояснил директор ИЭМ.

"Технология, которую мы заложили в создание этого препарата, предельно проста. Дешевизна этого препарата и простота наращивания биомассы, биоматериала", - рассказал глава института. Ранее руководитель отдела молекулярной микробиологии ИЭМ член-корреспондент РАН Александр Суворов сообщал, что в ходе испытаний вакцины на животных препарат вызвал образование антител.