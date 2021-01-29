Вакцина Johnson & Johnson показала эффективность до 85% в третьей фазе испытаний

НЬЮ-ЙОРК, 29 января. /ТАСС/. Эффективность вакцины от коронавируса, разработанной американской корпорацией Johnson & Johnson, в третьей фазе испытаний в США и за и их пределами показала эффективность от 66% до 85%. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте компании.

Эффективность препарата составила "72% в США и 66% в целом в предотвращении тяжелого и средней тяжести течения вызываемого [коронавирусом заболевания] COVID-19" на срок 28 дней после прививки, отмечается в документе.

Эффективность препарата "в предотвращении тяжелого течения COVID-19 в целом" оценивается в 85% в течение такого же срока. Отмечается, что также вакцина "продемонстрировала полную защиту от связанной с COVID-19 госпитализации и смерти".

В компании заявляют, что разрабатываемая ею вакцина дает эффект при введении только одной дозы.