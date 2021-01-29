ГП потребовала ограничить доступ к сайтам с призывами к участию в несогласованных акциях

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Генпрокуратура РФ потребовала ограничить доступ к сайтам и страницам в соцсетях с призывами к участию в несогласованных акциях в выходные. Как сообщили ТАСС в пресс-службе надзорного ведомства, Генпрокуратура также предупредила об уголовной ответственности за участие в митингах.

"Генеральной прокуратурой РФ внесены требования в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций об ограничении доступа к противоправной информации. Лицам, призывающим к незаконным действиям, объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона", - сообщили в Генпрокуратуре.

Также Генпрокуратура предупредила об уголовной ответственности по ст. 212 УК РФ ("Массовые беспорядки") в случае провокаций и попыток насильственных действий в ходе акций. "В случае, если в ходе публичных мероприятий будут зафиксированы провокации и попытки насильственных действий, действия указанных лиц могут быть квалифицированы по ст. 212 УК РФ", - подчеркнули в Генпрокуратуре. "Особо следует отметить, что вовлечение несовершеннолетних в указанную противоправную деятельность может образовать состав преступления, предусмотренного статьей 150 УК РФ", - сообщили в надзорном ведомстве. Также правоохранительные органы при наличии оснований будут привлекать к административной ответственности по статье 20.2 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования").

Ранее руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова сообщила, что в целях недопущения возможных нарушений закона в связи с распространением в соцсетях призывов к участию 30 и 31 января в массовых акциях прокуратура Москвы вынесла руководителям пяти российских и иностранных интернет-компаний предостережения. В свою очередь источник ТАСС уточнил, что предостережения направлены интернет-компаниям Facebook, TikTok, Twitter, Google, Mail.ru Group.

По итогам несанкционированных акций, прошедших в России 23 января, только следователи Следственного комитета возбудили более 20 уголовных дел, в основном они связаны с применением насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов. Только в Москве расследуется семь уголовных дел по ст. 318 УК РФ. За нападения на полицейских и сотрудников Росгвардии задержаны шесть человек, пять из них отправлены в СИЗО, в отношении одного избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Фигурантом дела стал и 18-летний видеоблогер, имеющий в своем канале TikTok более 810 тыс. подписчиков. За нападение на служебную машину ФСБ ближайшие два месяца он проведет в следственном изоляторе. Практически все задержанные признали вину и уже раскаялись.