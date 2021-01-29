Вторая неделя массовой вакцинации в России. Факты

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Массовая вакцинация от коронавируса в России набирает обороты: число привитых в большинстве регионов быстро растет, а в некоторых даже подходит к концу запас вакцин. При этом дискуссия о специальных "паспортах вакцинации", по-видимому, завершена - на данном этапе власти признали идею вредной.

ТАСС собрал ключевые факты о вакцинации, которая вторую неделю идет в стране.

Сколько вакцины, сколько привились?

В России выпущено уже около 8,2 млн доз вакцин от коронавируса, сообщила в четверг вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с участием президента Владимира Путина. В медицинские организации пока поставлена треть - почти 2,7 млн доз. Как пояснила Голикова, это связано с необходимостью контролировать безопасность и качество каждой партии.

Количество прививочных пунктов быстро растет: примерно за неделю оно возросло почти в полтора раза - с 2,25 тыс. до 3,1 тыс.

Сколько человек уже привились, официально не озвучивается. В Центре им. Гамалеи, разработавшем первую отечественную вакцину "Спутник V", полагают, что их уже больше 2 млн, не считая участников клинических испытаний.

Где больше всего привившихся?

В Москве к четвергу вакцинацию прошли более 320 тыс. человек, то есть свыше 2,5% всех горожан. По словам заммэра столицы Анастасии Раковой, ежедневно прививаются 15-20 тыс. горожан против примерно 10 тыс. на прошлой неделе.

Темпы наращивают и в Подмосковье - там число вакцинировавшихся за неделю возросло на 30 тыс., до 70 тыс. Если на старте массовой вакцинации в области прививочные пункты посещали 4-5 тыс. человек в день, то в среду сделали прививку более 7 тыс.

В Санкт-Петербурге уже почти 50 тыс. привившихся (неделю назад - около 30 тыс.), то есть темпы вакцинации ускорились примерно вдвое. Власти города сообщили, что в среду пункты посетили рекордные для города 6,9 тыс. человек, в том числе пережившие блокаду Ленинграда. При этом в Ленинградской области, где ежедневно прививали 2 тыс. человек, к середине недели вакцина кончилась, и местный комитет по здравоохранению попросил пересмотреть график поставок препарата.

В Краснодарском крае, который входит в число самых густонаселенных регионов страны, привились порядка 32 тыс. жителей - почти столько же, сколько заразились за весь период пандемии. На следующей неделе там ожидают поставку еще 50 тыс. доз вакцины.

Что с отдаленными регионами?

Процесс вакцинации активизируется и в отдаленных регионах. На Сахалине число привившихся за неделю возросло в 2,5 раза, до почти 11,8 тыс. человек, а на Камчатке, где прививочную кампанию планировали начать только в феврале, уже привились почти 4 тыс. жителей.

Активнее стали прививать и в Сибири - так, в Новосибирской области с 18 января число вакцинированных увеличилось в 6,9 раза, до 14,6 тыс. человек.

В некоторых дальних частях страны препарата по-прежнему меньше, чем желающих привиться. Так, в среду пришлось приостановить запись на прививку в Ненецком автономном округе - там кончилась вакцина. Возобновили ее в пятницу.

Что с "паспортами вакцинации"?