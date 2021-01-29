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Пандемия COVID-19

В Саратовской области полностью отменили ограничения для музеев и объектов торговли

Кроме того, возобновлен прием в многофункциональных центрах без предварительной записи

ТАСС, 29 января. Власти Саратовской области разрешили в полном объеме работу музеев, выставок, объектов розничной торговли, посещение культовых сооружений и возобновили прием посетителей в многофункциональных центрах без предварительной записи. Об этом сообщили в оперштабе региона.

26 января власти разрешили увеличить заполняемость залов театров и других учреждений культуры с 30 до 50%.

"Изменен ряд ограничительных мер, введенных из-за распространения коронавируса. В полном объеме разрешена работа музеев и выставок, объектов розничной торговли, посещение гражданами культовых сооружений. Многофункциональные центры смогут принимать посетителей без предварительной записи. Все эти учреждения осуществляют свою деятельность при условии строгого соблюдения рекомендованных санитарно-эпидемиологических мер", - говорится в сообщении.

В Саратовской области действует рекомендованный режим самоизоляции для пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями до 15 февраля. Кроме того, власти ввели запрет на проведение публичных и массовых мероприятий.

По данным на 29 января в Саратовской области зарегистрировано 247 новых случаев заражения коронавирусом, общее число заболевших COVID-19 составляет в Саратовской области 42 706, выздоровели с начала эпидемии 37 297 человек.

Теги
РоссияСаратовская областьПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
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