Меликов назвал проблему пожарной безопасности угрозой для жителей Дагестана

МАХАЧКАЛА, 29 января. /ТАСС/. Проблема пожарной безопасности в Дагестане приобрела угрожающие масштабы, сообщил в пятницу врио главы республики Сергей Меликов на совещании о состоянии и перспективах развития электро- и газоснабжения региона.

Он подверг критике местных чиновников за недостаточный контроль в этом вопросе.

"Проблемы с сфере энергетики и газа стали угрожающими для жизни людей, - сказал Меликов. - Мы буквально недавно имели два прецедента, когда семья, включая троих детей, погибла в результате пожара, который возник в квартире из-за того, что туда подача электричества и газа осуществлялась недостаточно полно, чтобы обеспечить тепло, и люди были вынуждены использовать нагревательные приборы". "Если кто-то не отдает отчет себе в том, что это проблема, которую надо решать, я считаю, что этим людям здесь не место. Если кто-то пытается заменить безопасность жизни и здоровья людей отчетами, причем не всегда объективными, нужно перестать их писать", - заявил он.

Меликов подчеркнул, что ввиду географического расположения в Дагестане ветер нередко становится причиной сбоев в электроснабжении. "Надежное функционирование энергетической отрасли, бесперебойное электро- и газоснабжение всех категорий потребителей, безусловно, основа поступательного развития экономики. От того, насколько эффективно решаются данные задачи, зависит и инвестиционный климат, и вопросы, связанные с развитием других сфер, но здесь для нас крайне важен не только экономический, но и социальный аспект", - добавил он.

Меликов также отметил, что декриминализация сферы ТЭК в Дагестане является предметом пристального внимания республиканских властей, а также аппарата полпреда и президента РФ.

28 января сообщалось о нарушении энергоснабжения из-за сильного ветра в домах около 29 тыс. жителей трех районов в Дагестане, которые остались без света из-за сильного ветра.

Позиция Минэнерго РФ

Как сообщил в ходе совещания замглавы Минэнерго РФ Павел Сниккарс, Министерство энергетики РФ планирует решить проблему собираемости платежей за электроэнергию в Дагестане, а также сбалансировать уровень тарифов для нормального функционирования энергосистемы. "Самое важное для нас - это решить проблемы платежной дисциплины сейчас, второе - урегулировать экономические вопросы самовоспроизводящей системы. Сбалансированное тарифное регулирование не будет постоянно просить что-то в него вливать извне каждый год. То есть оно должно само воспроизводить эти ресурсы, и тогда всем будет более или менее комфортно, все будут понимать этот уровень цен, энергетики будут понимать и формировать свои планы", - сказал Сниккарс.

Он также добавил, что министерство не поддерживает значительный рост энерготарифов и указал на необходимость такого уровня цен, который позволит энергосистеме региона стабильно работать.