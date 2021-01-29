МВД предупредило об ответственности за участие в несогласованных акциях

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. МВД России предупредило о том, что за участие в несогласованных акциях грозит ответственность по статье о массовых беспорядках. Об этом говорится в сообщении ведомства в пятницу.

"МВД России предупреждает граждан, планирующих принять участие в несанкционированных публичных мероприятиях, об административной и уголовной ответственности", - сказано в сообщении в Instagram.

В МВД отметили, что полиция может привлечь участников несогласованных акций по ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования") в случае создания протестующими помех движению транспорта или функционированию социальной инфраструктуры, а также за вовлечение несовершеннолетних в участие в митингах. За это участникам акций может грозить до 15 суток административного ареста, за повторное нарушение - до 30 суток. За организацию массовых беспорядков, участие в них и оказание вооруженного сопротивления протестующим грозит уголовная ответственность по ст. 212 УК РФ.

В пятницу Генпрокуратура также предупредила об уголовной ответственности за участие в митингах. Кроме того, ГП потребовала ограничить доступ к сайтам и страницам в соцсетях с призывами к участию в несогласованных акциях в выходные.

Ранее руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова сообщила, что в целях недопущения возможных нарушений закона в связи с распространением в соцсетях призывов к участию 30 и 31 января в массовых акциях прокуратура Москвы вынесла руководителям пяти российских и иностранных интернет-компаний предостережения. В свою очередь источник ТАСС уточнил, что предостережения направлены интернет-компаниям Facebook, TikTok, Twitter, Google, Mail.ru Group.