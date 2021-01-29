Власти Петербурга обсуждают снятие запретов на работу ресторанов и баров в ночное время

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 января. /ТАСС/. Власти Петербурга в настоящее время обсуждают снятие запрета на работу заведений общественного питания с 23:00 до 6:00. Об этом ТАСС сообщил вице-губернатор Петербурга Евгений Елин.

"В настоящее время снятие этих ограничений обсуждается", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Елин не уточнил, когда окончательное решение будет принято. Указанные ограничения действуют с октября прошлого года.

Как сообщал накануне губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, власти планируют совместно с Роспотребнадзором рассмотреть возможность снятия ряда действующих ограничений, направленных на противодействие распространению коронавируса в городе, на фоне устойчивого снижения показателей заболеваемости.

До 31 января сохраняются ограничения, касающиеся проведения массовых мероприятий численностью более 50 человек, заполнения зрительных залов (театрам разрешено заполнять 50% мест, другим учреждениям - 25% мест), действует запрет на посещение аквапарков и океанариумов. Заведениям общественного питания разрешено работать с 06:00 до 23:00. В транспорте и общественных местах сохраняется требование носить защитные маски и перчатки.