Глава Ставрополья предложил ввести шестидневку для старшеклассников региона

СТАВРОПОЛЬ, 29 января. /ТАСС/. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров предложил ввести шестидневную учебную неделю для старшеклассников. По мнению главы региона, это поможет полноценному прохождению школьной программы, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе главы края.

"В активную фазу вошла подготовка к единому государственному экзамену <…> В связи с тем, что часть учебного процесса проходила в дистанционном формате губернатор [Владимир Владимиров] поручил министерству образования края изучить возможность перехода учащихся старших классов на шестидневную учебную неделю для полноценного прохождения образовательной программы", - говорится в сообщении.

Основной период ЕГЭ в 2021 году пройдет в России с 31 мая по 2 июля, дополнительный период - с 12 по 17 июля, досрочный период из-за коронавируса отменен. Сдавать экзамен будут школьники, планирующие поступление в вузы. Остальные для получения аттестата будут сдавать математику и русский язык в своих школах.

"Прошу этот вопрос [переход на шестидневное обучение] проработать, обсудить с учительским сообществом и, в случае одобрения, принять меры по усилению образовательной программы для сдающих выпускные экзамены. Мы должны обеспечить адекватный уровень знаний у детей после возвращения с дистанционной формы обучения", - цитирует пресс-служба Владимирова по итогам встречи с министром образования края Евгением Козюрой.

Новый учебный год все школы Ставрополья начали в очном режиме 1 сентября 2021 года. Для стабилизации эпидемиологической ситуации в регионе были продлены осенние школьные каникулы. В декабре 2020 года на дистанционное обучение перевели школы восьми наиболее крупных городов для создания эпидемиологической паузы. С 11 января 2021 года все общеобразовательные учреждения приступили к работе в очном режиме.