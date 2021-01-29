Туркменистан зарегистрировал вакцину "Эпиваккорона"

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Российская вакцина против коронавирусной инфекции "Эпиваккорона", разработанная Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора, прошла процедуру регистрации в Туркменистане. Об этом сообщил в пятницу туркменский новостной портал Orient .

Как отмечает портал, соответствующее свидетельство было выдано Центром регистрации лекарственных средств и государственного контроля при Министерстве здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана.

Ранее Минздрав Туркменистана зарегистрировал российскую вакцину против коронавирусной инфекции "Спутник V".

Туркмения остается единственным государством на постсоветском пространстве, где официально не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом. С начала пандемии власти республики ввели жесткие ограничения на въезд и международное авиасообщение, а также масочный режим. При этом никаких запретов, в том числе на массовые мероприятия, не вводилось. Миссия Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая работала там с 6 июля в течение 10 дней, дала рекомендации по "повышению уровня готовности и мерам реагирования в случае выявления в республике" коронавирусной инфекции.