В Алжир прибыла первая партия вакцины "Спутник V"

РАБАТ, 29 января. /ТАСС/. Первая партия российского препарата против коронавируса "Спутник V" прибыла в пятницу в Алжир. Как сообщил ТАСС источник, самолет с препаратом на борту приземлился во второй половине дня в аэропорту Буфарик в провинции Блида.

"Работа по продвижению российской вакцины в Алжир, в том числе ее регистрация, контрактные переговоры и координация поставки осуществляется РФПИ [Российским фондом прямых инвестиций] при непосредственном участии торгового представительства и посольства РФ в Алжире", - рассказал собеседник агентства.

Как ранее сообщил алжирский министр связи, официальный представитель правительства Аммар Бельхимер, получение первой партии российской вакцины позволит уже 30 января начать кампанию по вакцинации в соответствии с поручением, ранее данным президентом республики Абдельмаджидом Теббуном. Кампания по вакцинации начнется в провинции Блида, которая с момента начала в 2020 году пандемии длительное время являлась одним из крупнейших очагов заражения в стране.

Вакцина "Спутник V" была зарегистрирована в североафриканской республике 10 января 2021 года. Ранее в РФПИ сообщили, что поставки препарата в Алжир будут обеспечены благодаря международным партнерам в Индии, Китае, Южной Корее и в других государствах. По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, поставки позволят защитить здоровье алжирских граждан и обеспечить полное восстановление экономической деятельности.

Первый случай инфицирования коронавирусом в арабской стране был зафиксирован 25 февраля 2020 года. С тех пор число заразившихся превысило 106 тысяч. Общее количество летальных исходов превысило 2,8 тыс., при этом выздоровели более 72 тыс. человек. Правительство ежедневно призывает граждан сохранять бдительность и строго соблюдать меры гигиены и социальной дистанции для сдерживания пандемии.