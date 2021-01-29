Глава программы вакцинации во Франции допустил использование российских и китайских вакцин

ПАРИЖ, 29 января. /ТАСС/. Председатель французского Комитета по вакцинам Ален Фишер поддержал идею использования на территории страны вакцин из РФ и Китая, если они будут эффективными. Такое мнение он высказал в эфире телеканала BFM в пятницу.

"Я не могу рассуждать о политических решениях, но с научной точки зрения рассматривать следует все имеющиеся вакцины, тут не должно быть каких-то предрассудков относительно их происхождения, - заявил он, отвечая на вопрос ведущего о возможности последовать примеру Венгрии, которая уже одобрила использование российской вакцины от коронавируса "Спутник V" и китайской Sinopharm. "Если эти вакцины подтверждают свою надежность и эффективность, отвечают стандартам качества и есть возможность сделать их доступными на территории ЕС, то почему бы и нет? Главное, чтобы эти условия были выполнены", - добавил Фишер.

"Мы понимаем всеобщее нетерпение, - заверил он, комментируя заявления о слишком медленных темпах вакцинации населения. - Все зависит от поставок препаратов. Помимо жестких переговоров с требованием нарастить поставки мы можем лишь оптимизировать использование прививок на территории страны".

Ранее в пятницу венгерский регулятор лекарственных препаратов разрешил использование вакцины против нового коронавируса от китайской компании Sinopharm. 22 января глава МИД Венгрии Петер Сийярто на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым сообщил, что Венгрия получит российский препарат "Спутник V". До этого Национальный институт фармакологии и безопасности питания Венгрии завершил изучение документации о "Спутник V" и одобрил предварительный допуск этого препарата. Венгрия в ноябре 2020 года стала первой страной ЕС, куда были доставлены образцы российской вакцины для проведения исследований.

Во Франции кампания по вакцинации населения стартовала 27 декабря 2020 года, к настоящему моменту на территории страны разрешены вакцины производства американской компании Moderna, а также совместная разработка компаний Pfizer и BioNTech. С 18 января прививки делают не только проживающим в домах престарелых и врачам, но и всему населению старше 75 лет и людям с тяжелыми заболеваниями. К настоящему моменту от коронавируса привиты более 1 млн жителей Франции.