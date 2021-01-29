Глава ВОЗ призвал в первую очередь вакцинировать от коронавируса медработников и пожилых

ЖЕНЕВА, 29 января. /ТАСС/. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус считает, что в условиях ограниченных поставок вакцины от коронавируса в первую очередь следует делать прививки медработникам и пожилым людям. Об этом он заявил в пятницу на брифинге в Женеве, призвав страны, обладающие излишками вакцины, поделиться ими с международным механизмом COVAX и с другими государствами.

"Все больше вакцин от COVID-19 разрабатываются, одобряются и производятся, их будет достаточно для всех. Однако сейчас вакцины являются ограниченным ресурсом. Мы должны применять их настолько эффективно и справедливо, насколько возможно", - сказал глава ВОЗ. Он пояснил, что именно этим обусловлен его призыв "к руководителям правительств и промышленности вместе работать над тем, чтобы в течение первых 100 дней 2021 года во всех странах была развернута вакцинация от COVID-19 работников здравоохранения и пожилых людей".

В этой связи Гебрейесус призвал страны "делиться излишними дозами вакцины с механизмом COVAX и с другими государствами". Он также ожидает, что "народы стран, которые сейчас применяют вакцину", выскажутся за то, чтобы их правительства "поделились дозами". "Если вы подвергаетесь меньшему риску заражения COVID-19, пожалуйста, подождите своей очереди вакцинации", - пояснил свою позицию гендиректор. Гебрейесус подчеркнул, что работники здравоохранения находятся "на переднем крае борьбы с пандемией", однако часто они недостаточно защищены от инфекции. "Они нуждаются в вакцинации сейчас", - констатировал глава ВОЗ.

COVAX - международный механизм в рамках ВОЗ, призванный содействовать получению вакцин от коронавируса менее благополучными странами, в нем участвуют 190 стран и экономик. В соответствии с условиями программы страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым в этой сфере так называемые финансируемые государства. Согласно озвученным ранее планам, в рамках механизма к концу 2021 года должны быть произведены и равномерно распределены по всему миру 2 млрд доз вакцины.