В Карачаево-Черкесии сняли ограничения на работу музеев, концертных залов и кафе

ЧЕРКЕССК, 29 января. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в регионе сняли ограничения на ночную работу кафе и ресторанов, а также на посещение музеев, библиотек и концертных залов, написал в пятницу в Instagram глава республики Рашид Темрезов.

"Оперативный штаб КЧР принял ряд решений о снятии ограничений на работу организаций общественного питания и организаций отдыха досуга в ночное время. Также снимаются ограничения на посещение культурных, выставочных и зрелищных мероприятий, в том числе музеев, выставочных залов, библиотек, детских игровых комнат, детских развлекательных центров, кинотеатров, концертных залов, массовых физкультурных и спортивных мероприятий", - написал Темрезов.

Он добавил, что при этом вводится требование, чтобы на мероприятиях присутствовали не более 50% от общей вместимости помещения. Также снимается требование о переводе не менее 30% сотрудников в режим дистанционной работы. Продолжает действовать масочный режим, предприятия и организации должны придерживаться рекомендаций Роспотребнадзора. Сохраняется обязанность работодателей перевести на дистанционный режим работы или предоставить ежегодный оплачиваемый отпуск работникам старше 65 лет, а также жителям, имеющим хронические заболевания.

"Мы видим, что эпидемиологическая ситуация в Карачаево-Черкесии стала понемногу улучшаться. Об этом можно судить по устойчивому снижению суточного прироста инфицированных и уменьшению числа госпитализированных в республике. Продолжительная по времени положительная динамика позволяет нам понемногу смягчать введенные ограничения", - отметил руководитель региона.

За последние сутки в республике выявили 70 случаев заражения коронавирусом. Всего в Карачаево-Черкесии зафиксировано 17 436 случаев инфицирования, 15 727 человек выздоровели, 52 умерли. В госпиталях республики получают лечение 702 пациента, остальные лечатся амбулаторно.