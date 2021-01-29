Германский политик призвал ЕС скорее проверить эффективность вакцин из России и Китая

БЕРЛИН, 29 января. /ТАСС/. Европейский союз должен быстрее проверить эффективность вакцин из России и Китая и начать их применение, если они отвечают нормам ЕС. Об этом заявил премьер-министр германской федеральной земли Бавария Маркус Зёдер в интервью, которое опубликовано в пятницу в газете Die Welt .

Что известно о российских вакцинах от коронавируса

"Европейским регуляторам стоит как можно быстрее проверить российский и китайский препараты. Если будет установлена надежность и эффективность, то нам нужно использовать и их", - сказал Зёдер.

Россия первой в мире 11 августа 2020 года зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". Препарат разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. "Спутник V" является векторной вакциной на основе аденовируса человека.

Препарат зарегистрирован также в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии и ОАЭ.