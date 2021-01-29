"Британский" штамм коронавируса зафиксировали в 17 городах Турции

"Мы должны проявлять осторожность в связи с угрозой мутации [коронавируса]. Одним из факторов увеличения числа заболевших [ковидом] в Европе является мутация вируса. Число граждан в нашей стране, у которых был выявлен мутировавший вирус, возросло до 128. Британский вариант был зафиксирован в 17 городах", - написал министр в Twitter.

Коджа также утверждает, что "мутация вируса пока что не влияет на работу вакцин".

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что ученые страны выявили новый штамм коронавируса, который может быть связан с быстрым распространением COVID-19 в юго-восточной части Англии. По его словам, предварительный анализ показывает, что данная разновидность вируса распространяется быстрее известных штаммов. На экстренной пресс-конференции 19 декабря премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон объявил о том, что, по предварительным данным, новый штамм коронавируса может быть на 70% более заразным.