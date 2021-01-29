ВОЗ обеспокоена решением ЕС запретить поставки вакцин от COVID-19 за пределы сообщества

ЖЕНЕВА, 29 января. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обеспокоена решением ЕС запретить экспорт вакцин от нового коронавируса со своей территории без получения специального разрешения от стран - членов сообщества. Об этом сообщила в пятницу на брифинге в Женеве помощник генерального директора ВОЗ Марианджела Симао.

"Вызывает большую обеспокоенность ситуация, когда какая-либо страна или блок принимают решение об ограничении экспорта продукции, которая представляет собой глобальное благо, - отметила она. - Такие меры не приносят никаких преимуществ мировому здравоохранению".

Симао обратила внимание, что глобальные цепочки поставок в настоящее время крайне фрагменитрованы. "Продукция поступает со всего мира, - заметила она. - Активные ингредиенты для производства вакцин могут поступать, например, из Китая, а производственные мощности могут находиться в Европе. И нам необходимо добиться того, чтобы вакцины поставлялись на справедливой основе, так же как и ингредиенты для их производства и другие сопутствующие материалы, например, шприцы".

"Что особо беспокоит нас в таких ситуациях, так это то, что страны с наиболее низким доходом оказываются затронуты в наибольшей степени, - добавил со своей стороны помощник генерального директора ВОЗ Брюс Эйлвард. - Эти страны уже не занимают приоритетных позиций, когда речь заходит о распределении вакцин. Государства с высоким уровнем дохода находят выходы, а вот на других странах подобные решения сказываются очень пагубно".

Ранее в пятницу Евросоюз одобрил в срочном порядке механизм, запрещающий экспорт вакцины от нового коронавируса со своей территории без получения специального разрешения от стран сообщества. Схема продолжит действовать как минимум до конца марта и применяется только к экспорту препаратов компаний, с которыми ЕС заключил предварительные соглашения о закупках. Действие механизма не распространяется на программу COVAX, созданную для справедливого распределения вакцин по всему миру.

На прошлой неделе британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca сообщила Еврокомиссии, что вместо обещанных 80 млн доз вакцины в первом квартале сможет поставить лишь 31 млн из-за проблем с производством. В странах ЕС это вызвало возмущение, поскольку сообщество инвестировало многомиллиардные суммы в фармацевтические компании для расширения возможностей по производству вакцин. Кроме того, в ЕС возникли проблемы с поставками препарата, совместно разработанного компаниями Pfizer из США и BioNTech из Германии. Срыв оказался настолько значительным, что ряд стран ЕС, в частности Бельгия, были вынуждены замедлить процесс вакцинации, а Италия уже предупредила о намерении подать на Pfizer в суд.