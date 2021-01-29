В Боливии началась вакцинация препаратом "Спутник V"

БУЭНОС-АЙРЕС, 29 января. /ТАСС/. Первые десять боливийских медработников в пятницу привились российской вакциной от коронавируса "Спутник V". Церемония начала прививочной кампании транслировалась на странице президента южноамериканской республики Луиса Арсе в Facebook.

Что известно о российских вакцинах от коронавируса

"Мы уже видим свет в конце туннеля. Мы приступаем к системному решению проблемы благодаря тому, что мир нашел работающую формулу", - сказал глава государства.

Арсе отметил, что вакцинация началась в одной из больниц департамента Санта-Крус, потому что в регионе "проблема стоит острее, чем в других частях страны", и власти "решили отдать приоритет ему и начать вакцинацию" в столице департамента.

В декабре президент Боливии Луис Арсе объявил, что власти страны подписали контракт о поставках в страну российского препарата "Спутник V". В четверг в страну прибыла первая партия препарата.