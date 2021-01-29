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Пандемия COVID-19
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Собянин: больше половины москвичей переболели COVID-19

Повторное заражение регистрируется у 1% переболевших
Мэр Москвы Сергей Собянин Сергей Савостьянов/ТАСС
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Мэр Москвы Сергей Собянин
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Больше половины жителей Москвы перенесли коронавирусную инфекцию, считает мэр столицы Сергей Собянин.

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"Больше половины москвичей переболело, - сказал он в пятницу в интервью телеканалу "Россия-1". - Им спешить вакцинироваться сейчас нет никакого смысла".

 В Москве повторное заражение коронавирусом регистрируется у 1% переболевших. "Мы видим, что количество повторных заболеваний очень маленькое. Из той базы, которую мы имеем, повторных заболеваний меньше одного процента", - сказал он.

Резервные госпитали для пациентов с коронавирусом будут работать в Москве до следующего осенне-зимнего сезона. 

"Резервные госпитали продолжают свою работу, мы их не закрываем, они будут в "горячем резерве" всегда. Я думаю, что до осенне-зимнего периода <...> мы не будем их трогать, чтобы они всегда нас страховали", - сказал он.

При этом, напомнил мэр, часть больниц уже переводят в плановый режим работы, поскольку потребность в них сокращается. "У нас загрузка [коронавирусных] коек достигала 14 тыс., сейчас мы ушли на отметку ниже 10 [тыс.], в районе 9 тыс. коек одномоментно заполнено", - уточнил он.

В Москве продолжают работать резервные госпитали общей мощностью 7 тыс. коек в ледовом дворце "Крылатское", конгрессно-выставочном центре "Сокольники", в АТЦ "Москва", на ВДНХ и в Коммунарке.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. По данным федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией, всего в городе выявлено 925 358 случаев заражения, уже выздоровели 803 642 человека, умерли 13,3 тыс. человек.

В новость внесены изменения (21:26 мск) - добавлены подробности по тексту.

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