Главный инфекционист США: ускорение вакцинации замедлит появление новых видов коронавируса

НЬЮ-ЙОРК, 29 января. /ТАСС/. Повышение темпов вакцинации поможет замедлить появление новых разновидностей коронавируса, против которых препараты могут быть менее эффективны. Об этом заявил в пятницу директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи на проведенном Белым домом брифинге в видеоформате.

Как констатировал специалист, результаты испытаний вакцин от американских компаний Novavax и Johnson & Johnson подтверждают, что мутации коронавируса "имеют клинические последствия". По словам Фаучи, имеющиеся вакцины, в частности, могут быть менее эффективными против "южноафриканского" штамма вируса.

Инфекционист подчеркнул, что "мутации продолжатся", и власти США намерены уделять этому особое внимание. По словам Фаучи, американские специалисты должны быть готовы к производству вакцин против конкретных разновидностей вируса. Инфекционист подчеркнул, что в свете изменений вируса следует и далее быстро "вакцинировать как можно больше людей". Как он пояснил, "вирусы не мутируют, если не могут размножаться".

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США в декабре 2020 года одобрило вакцину от коронавируса, разработанную компаниями Pfizer и BioNTech. Также был сертифицирован препарат, который выпускает американская компания Moderna.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 25,7 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 433,7 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.