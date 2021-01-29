Преподавателя, который отрицал Холокост, уволили из РАНХиГС в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 января. /ТАСС/. Руководство Северо-Западного института управления Российской академии народного хозяйства и госслужбы (СЗИУ РАНХиГС, Петербург) уволило профессора Владимира Матвеева (сотрудник РАНХиГС и СПбГЭУ), который ранее выступил с отрицанием Холокоста. Об этом в эфире телеканала "78" сообщил директор СЗИУ РАНХиГС Владимир Шамахов.

Во вторник в региональных СМИ появилась информация о том, что Матвеев на вебинаре для учителей в Ленинградском институте развития образования заявил о том, что термин "жертвы Холокоста" и сам его факт являются некорректными.

"Состоялось заседании комиссии по профессиональной этике, где наши ведущие ученые из разных отраслей, в том числе историки однозначно осудили его (Матвеева - прим. ТАСС) позицию, его коллеги рекомендовали руководству нашего вуза расторгнуть трудовой контракт с профессором Матвеевым за аморальный проступок. Приказ такой подписан и профессор Матвеев уволен", - сказал Шамахов.