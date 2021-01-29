Часть магазинов и кафе в центре Москвы будет закрыта 31 января

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Заведения общественного питания и магазины, расположенные в районах Москвы, где планируется ограничить движение, будут 31 января закрыты. Также в центре ограничат продажу алкоголя в стеклянной таре, сообщил ТАСС в пятницу первый замруководителя аппарата мэра Москвы Алексей Немерюк, возглавляющий столичный департамент торговли и услуг.

"К сожалению, в это воскресенье в центре города будут закрыты кафе, рестораны и другие предприятия общественного питания, а также торговли. Также в центре города будет прекращена продажа алкоголя и напитков в стеклянной таре с 09:00 до 23:00", - сказал Немерюк.

Ранее московский главк полиции сообщил об ограничениях в связи с призывами к гражданам участвовать в несанкционированных акциях в центре Москвы 31 января. В частности, в центральной части города будет ограничено движение пешеходов, а с 08:00 на вход и выход закроют станции метро "Александровский сад", "Охотный Ряд", "Театральная", "Площадь Революции", "Кузнецкий Мост", "Лубянка", "Китай-город". Все ограничения будут действовать до особого распоряжения полиции.