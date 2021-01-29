Более 570 тыс. случаев заражения коронавирусом выявили в мире за сутки

ЖЕНЕВА, 29 января. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 101,05 млн, увеличившись за сутки более чем на 570 тыс. Согласно опубликованным в пятницу данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество летальных исходов возросло более чем на 15,7 тыс., превысив 2,18 млн.

По состоянию на 20:43 мск 29 января в ВОЗ поступили сведения о 101 053 721 инфицированном и 2 182 867 умерших. Число заразившихся увеличилось на 570 976, умерших - на 15 716.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Более половины случаев инфицирования, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие сутки, приходится на Северную и Южную Америку (291 297), на втором месте - регион Европы (193 515), на третьем - Юго-Восточная Азия (35 424).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 25 354 044. Далее следуют Индия (10 720 048), Бразилия (8 996 876), Россия (3 813 048), Великобритания (3 743 738), Франция (3 079 545), Испания (2 705 001), Италия (2 515 507), Турция (2 457 118), Германия (2 192 850), Колумбия (2 055 305) и Аргентина (1 896 053).