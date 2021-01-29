Франция закрывает границы для всех прибывающих из-за пределов ЕС

ПАРИЖ, 29 января. /ТАСС/. Власти Франции в связи с продолжающимся распространением коронавируса запретили пересечение границ для всех, кто планирует отправиться в страны за пределами Евросоюза или же прибыть оттуда. Об этом заявил в пятницу вечером премьер-министр страны Жан Кастекс.

"Все въезды и выезды через границу Франции за пределы ЕС запрещены, за исключением особых обстоятельств. Эта мера вступает в силу с 00:00 воскресенья, - заявил он. - Все выезды за пределы Франции в страны ЕС возможны только с [отрицательным] тестом ПЦР, кроме работников, проживающих на приграничных территориях".