Иностранцы смогут регистрироваться на "Госуслугах", чтобы следить за заявкой на въезд в РФ

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Кабмин РФ опубликовал обновленный алгоритм подачи российскими органами власти заявок на въезд иностранных граждан в Россию через портал госуслуг. Согласно опубликованному в пятницу на сайте правительства сообщению, иностранцы смогут отследить статус заявки, зарегистрировавшись на портале госуслуг.

Согласно документу, загрузка на Единый портал государственных услуг (ЕПГУ) заявок иностранных граждан, планирующих въехать на территорию России, осуществляется органом исполнительной власти или медицинскими организациями (если иностранец планирует лечение на территории РФ). "Иностранные граждане в свою очередь смогут отследить выдачу разрешения на пересечение границы через личный кабинет на портале госуслуг. Для этого необходимо зарегистрироваться на портале и получить упрощенную учетную запись", - отмечается в пояснительной записке к документу.

Отмечается, что по результатам формирования общей базы заявок информация с ЕПГУ передается в пограничную службу ФСБ России посредством инфраструктуры системы "Мир", где осуществляется непосредственный контроль пересечения государственной границы. После рассмотрения заявки ответ придет в личный кабинет ведомства на портале госуслуг.

Ранее сообщалось, что правительство РФ разрешит в феврале 2021 года въезд в Россию из Армении и Белоруссии гражданам ЕАЭС при отрицательном тесте на коронавирус. При этом результаты теста, согласно распоряжению, должны отображаться в мобильном приложении "Путешествуй без COVID-19".

В декабре 2020 года на пространстве ЕАЭС стартовал пилотный проект "Путешествуй без COVID-19", разработанный Евразийским банком развития. Это аналог цифрового документа, который подтверждает отсутствие у граждан коронавируса.