Представителей Tik-Tok, Facebook и Telegram вызвали в Роскомнадзор

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Представители Tik-Tok, Facebook, Telegram вызваны в Роскомнадзор для разъяснения ответственности за неудаление призывов к участию в протестах. Об этом в пятницу сообщается на сайте ведомства.

"Представители Tik-Tok, Facebook, Telegram и "ВКонтакте" вызваны в Роскомнадзор. Роскомнадзор направил в адрес руководства социальных сетей письма с требованием прибыть для разъяснения ответственности указанных платформ за неудаление призывов к участию в незаконных массовых акциях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, согласно статье 13.41 Кодекса об административных правонарушениях РФ, нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцем сайта или информационного ресурса в интернете влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа будет увеличена до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки.

Ранее Роскомнадзор предупреждал о недопустимости призывов пользователей к участию в протестах российские и иностранные социальные сети.