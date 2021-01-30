Чехия закрыла въезд на свою территорию для иностранцев без крайней необходимости

ПРАГА, 30 января. /ТАСС/. Правительство Чехии из-за ухудшения в стране ситуации с коронавирусом приняло решение закрыть с субботы границы республики для граждан всех иностранных государств, которые смогут въезжать сюда только в случае крайней необходимости. Об этом сообщило Чешское радио .

Въезд будет разрешен иностранцам, которые учатся в Чехии, работают или имеют разрешение на проживание в республике. Исключение сделано для поездок с целью посещения ближайших родственников, получения медицинской помощи, а также для участия в свадьбах или похоронах. Оно распространяется на водителей большегрузных автомобилей, обеспечивающих перевозку грузов с целью снабжения населения.

Данная мера будет действовать до 15 февраля. Она была введена по примеру других стран Европы, где ухудшается эпидемическая ситуация и власти реализуют меры по максимальному сдерживанию распространения коронавируса. На наземных границах Чехии будут проводиться выборочные проверки въезжающих в страну.

Между тем МИД Чехии на своей странице в Twitter уточнил, что речь идет об обычной мере, которую власти могут ввести во время действующего в стране режима чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за коронавируса.

Ситуация с коронавирусом

Число жертв пандемии в Чехии достигло 16 072. Общее число инфицированных в республике, население которой составляет 10,71 млн граждан, за время эпидемии достигло 972 642 человек. С 5 октября в стране восстановлен режим ЧС, который действовал с 12 марта по 17 мая. На этот раз он введен до 14 февраля.

В республике, где 27 декабря прошлого года началась вакцинация против коронавируса, сохраняется масочный режим и действуют жесткие социальные ограничения, включая запрет на выход из дома ночью без срочной необходимости. На нарушителей накладываются штрафы. Контроль за соблюдением ограничительных мер возложен на полицию.