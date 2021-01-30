Движение Black Lives Matter выдвинули на Нобелевскую премию мира

По данным издания, инициатива номинировать Black Lives Matter принадлежит парламентарию от Социалистической левой партии Норвегии Петтеру Эйде, по мнению которого движение стало важной частью "общемировой борьбы против расовой дискриминации" и смогло привлечь повышенное внимание к этой теме во всем мире. Несмотря на то что ряд выступлений сторонников Black Lives Matter в США и других странах сопровождался беспорядками и погромами, Эйде ссылается на данные исследований, авторы которых подсчитали, что большая часть подобных акций все же носила мирный характер.

"Инциденты, безусловно, имели место, однако большинство из них были спровоцированы действиями полиции или идейных противников митингующих", - добавил политик.

На этой неделе норвежские парламентарии также выдвинули на премию мира организацию "Репортеры без границ", новостной сайт Hongkong Free Press, Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации, экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую, а также Хоккейную лигу Баренцева региона, которая, по словам лидера норвежской партии "Красные" Бьёрнара Мокснеса, является отражением идеалов народной дипломатии и сотрудничества Норвегии, России, Финляндии и Швеции в высоких широтах. Крайним сроком выдвижения кандидатов на получение премии за текущий год по традиции является 31 января. Имена обладателей Нобелевских премий за 2021 год станут известны в октябре.

Правила номинирования

Кандидатов на Нобелевскую премию мира могут выдвигать члены национальных парламентов, главы и члены правительств суверенных государств, бывшие и действующие члены Норвежского нобелевского комитета и его бывшие консультанты, лауреаты премии мира предыдущих лет или члены правления организаций-лауреатов, университетские профессора, почетные профессора и доценты, специализацией которых являются общественные науки, история, философия, право, религиоведение или теология, ректоры или обладатели аналогичных должностей глав университетов, а также директора институтов внешней политики и институтов исследования проблем мира. Кроме того, этим правом обладают члены Международного суда ООН и Постоянной палаты третейского суда в Гааге, члены Института международного права, а также Международного женского союза за мир и свободу.