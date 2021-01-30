МИД РФ: "паспорта вакцинации" должны создаваться на основе правил ВОЗ для любых вакцин

АФИНЫ, 30 января. /ТАСС/. Россия настороженно относится к идее "паспорта о вакцинации", такие документы должны по крайней мере создаваться на основе правил Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для любых сертифицированных вакцин - российских, китайских, европейских или американских, - а не на основе одних внутренних правил Евросоюза. Такое мнение выразил в пятницу вечером заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в беседе с российскими журналистами в Афинах.

По словам Грушко, у России к обсуждаемым в Евросоюзе так называемым "паспортам вакцинации" от коронавируса "настороженное отношение". "Я не готов рассуждать о как бы юридической силе этого паспорта или справки. Если речь идет, скажем, о том, чтобы для обладателей этих сертификатов или паспортов о том, что ты вакцинирован, сделать какие-то изъятия для внутренних требований по перемещению в Шенгенской зоне, это одна история. Это их дело, дело Евросоюза, как они будут регулировать. Я этого не исключаю, кстати говоря. Если у тебя есть сертификат, может не нужен тест ПЦР либо [не требуется] сидеть на карантине", - сказал замминистра.

При этом он подчеркнул, что "если в Евросоюзе хотят сделать такие паспорта универсальными, требовать от своих партнеров их признания и требовать от партнеров в тех странах, которые посещают граждане Евросоюза, их автоматического применения, то, конечно, это неработающая опция". "Здесь будет обязательно взаимность. И мы исходим из того, что если и говорить о каких-то исключениях из пандемических ограничений для перемещения, то это должно быть на основе не внутренних правил Евросоюза, а на основе правил ВОЗ. Если ВОЗ сертифицировала вот эти вакцины, которые сегодня на рынке находятся, - российские, китайские, европейские, американские, любые, - то это должно универсально признаваться", - подчеркнул Грушко. Он также отметил, что в любом случае нужна взаимность, потому что "паспорт можно получить, куда-то выехать можно, но приехать не получится, если не будет соблюден этот принцип взаимности".

Сертификаты о вакцинации в ЕС

В конце января пресс-служба Еврокомиссии (ЕК) сообщила, что страны - члены Евросоюза одобрили руководящие принципы по созданию сертификатов о вакцинации от коронавируса, которые могут потребоваться в медицинских целях (не для путешествий). Как отмечалось в заявлении ЕК, эти принципы "направлены на поддержку совместимости сертификатов вакцинации, то есть содержание сертификатов вакцинации является единым". При этом, по словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, к вопросу применения этих сертификатов необходимо подходить очень осторожно. О конкретных сроках принятия сертификатов о вакцинации лидеры ЕС не сообщили.

С предложением создать единый сертификат вакцинации от коронавируса, признаваемый во всем Евросоюзе, выступило правительство Греции, желающее дать толчок развитию туризма. Как отметила официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант, введение сертификатов стало бы "нормальной и естественной" медицинской мерой, однако ее влияние на свободу перемещения нуждается в оценке.

Вакцинация от COVID-19 в разных странах ЕС стартовала в конце декабря 2020 года - начале января 2021 года. В связи с нехваткой вакцины в большинстве стран сообщества прививки сейчас делают приоритетным группам населения, а массовая вакцинация начнется не раньше весны.