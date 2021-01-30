Президент Колумбии сообщил, что вакцинация от коронавируса в стране начнется 20 февраля

БОГОТА, 30 января. /ТАСС/. Процесс вакцинации населения Колумбии от коронавируса начнется 20 февраля. Об этом в пятницу сообщил президент южноамериканской республики Иван Дуке.

"Мы хотим сообщить, что 20 февраля начнется массовая вакцинация в Колумбии", - написал он в Twitter.

Президент добавил, что страна приобрела 61,5 млн доз вакцин от различных производителей.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в Колумбии достигло 2 077 633, количество летальных исходов - 53 284. Первый случай заражения коронавирусом был выявлен в стране 6 марта прошлого года. 17 марта президент Дуке из-за пандемии объявил в стране режим чрезвычайного положения на 30 суток. Позже власти ввели общенациональный карантин с 24 марта по 13 апреля, затем его не раз продлевали. С 1 сентября в стране введен режим выборочной изоляции.