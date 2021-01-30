В МЧС сообщили об угрозе схода лавин в горах Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 января. /ТАСС/. Спасатели предупредили об угрозе схода снежных лавин в горах Крыма в субботу и воскресенье, сообщается на сайте ГУ МЧС России по республике.

"30 и 31 января в Крымских горах лавиноопасно", - говорится в сообщении со ссылкой на штормовое предупреждение регионального Гидрометцентра.

В ведомстве рекомендовали ограничить проезд через Ангарский, Грушевский перевалы и гору Ай-Петри, а также горнолыжные склоны. "Находясь в предгорных районах, следите за изменениями погоды. Жителям ЮБК по возможности ограничить использование канатной дороги", - отмечается в сообщении.

В пятницу популярная у туристов канатная дорога Мисхор - Ай-Петри приостановила работу из-за непогоды. При этом ее руководство планировало возобновить доставку туристов на плато в субботу, 30 января.

ГУ МЧС по Крыму 26 января распространило штормовое предупреждение о резком похолодании на 8-10 градусов. С четверга по субботу на полуострове прогнозировались снег и ветер до 25 м/с. В Симферополе утром в пятницу наблюдался снегопад, в субботу небольшой дождь.