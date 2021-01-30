Глава СПЧ назвал провокацией призывы к участию в несогласованной акции в Москве

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев считает провокацией призывы к участию в несанкционированной акции 31 января в Москве.

"Поскольку эпидемия продолжается и ограничения не сняты, эта акция фактически не просто не согласована, эта акция запрещена, учитывая ситуацию с эпидемией. Что касается места - Лубянки, там негде проводить акции, там есть тротуары достаточно узкие. Очевидно, если там скопится большое количество людей (даже несколько тысяч), очевидно, что они на тротуарах не поместятся, очевидно, что придется выходить на проезжую часть", - сказал он корреспонденту ТАСС.

"Совершенно ясно, что полиция будет принимать усилия, чтобы оттеснить митингующих с проезжей части. Все это, конечно, выглядит как провокация", - добавил он.

Глава СПЧ обратил внимание и на характер призывов к участию в несанкционированной акции. "Уже раздаются голоса в интернете о том, что манифестанты собираются двинуться к Красной площади, к Кремлю - это дополнительно лишь доказывает провокационные намерения", - добавил он.

Фадеев считает, что в случае ослабления ограничений, введенных из-за коронавирусной инфекции, согласованные митинги могут быть разрешены. "В Москве сегодня это невозможно. Сохраняются ограничения, но моя позиция, что по мере ослабления эпидемии <...> надо возвращаться к нормальной жизни, которая предусматривает проведение митингов и манифестаций, естественно", - заявил глава СПЧ.

В соцсетях сторонники условно осужденного Алексея Навального призывают выйти на акцию в его поддержку 31 января. Полиция Москвы предостерегает от участия в несанкционированной акции. В ГУ МВД по Москве отметили, что попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны его участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться. Эпидемическая ситуация в Москве в последние недели улучшается, однако в столице по-прежнему остаются в силе некоторые меры, введенные для противодействия распространению коронавируса. В частности, по-прежнему действуют ограничения на проведение массовых мероприятий.